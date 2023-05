AEW | Al fianco di Adam Cole si è schierata una leggenda della ECW | Sabu sarà anche a DoN

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 maggio 2023) Puntata di Dynamite quella di stanotte che ci ha proiettato al PPV Double or Nothing che si terrà domenica notte. Dopo un paio di mesi di attesa è arrivato il momento di chiudere diverse storie e rivalità, una tra queste è quella tra Chris Jericho eche culminerà in un Unsanctioned match. Questa notte c’è stata la classica firma di contratto e con di fronte l’intera Jericho Appreciation Society,era solo assieme a Roderick Strong, prima dell’arrivo di un prezioso aiuto. Da meme a realtà È stata una firma di contratto tutto sommato tranquilla, con tanto di accordo tra le parti atto ad evitare contatti fisici.ha subito firmato senza esitazioni per poi parlare del match di domenica e lanciare una serie di minacce in vista del match. La palla è passata a Jericho, che ...