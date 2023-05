(Di giovedì 25 maggio 2023) Le due aziendehanno unito le proprie forze per dare alla mobilità elettrica unain grado di essere riparata e sostituita nelle parti critiche

intendono creare insieme una batteria, con un'architettura a 900+V, caratterizzata dall'integrazione della tecnologia FlexCooler, fornita dal Gruppo, la soluzione di ...

Aehra-Miba: la nuova batteria europea riparabile ed efficiente ilGiornale.it

Stiamo parlando del prodotto che nasce dalla partnership tra AEHRA, il marchio globale italo-americano di auto elettriche di alta gamma, e il gruppo MIBA, che sviluppa e produce soluzioni per batterie ...MILANO - Il grande dibattito sulla mobilità elettrica, sopratutto in Europa, riguarda il nodo delle batterie: smaltimento sostenibile e capacità di accumulo di energia sono tra le sfide per accelerare ...