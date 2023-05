Addio ascensore sociale | il figlio di un laureato ha il triplo di probabilità di arrivare allo stesso titolo di studio L’indagine Inapp

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ancora oggi ildi un padreha oltre ildelle possibilità di laurearsi rispetto aldi chi ha conseguito la terza media. Nella fascia d’età 30-39 anni, ladi laurearsi per ildi unè del 61%, mentre la quota scende al 30% per ildi un diplomato e crolla al 18% per chi ha il padre con al massimo la licenza media. Sono alcune delle evidenze emerse dal Rapporto Plus 2022 sulla mobilità intergenerazionale dei titoli die citate durante il convegno Giovani verso il futuro organizzato dall’istituto a Benevento. Dati particolarmente significativi nei giorni in cui gli studenti protestano in molte città italiane contro il caro affitti che rende una sfida per molti fuori sede ...