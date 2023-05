cabine telefoniche, ormai soppiantate dai telefonini. Le 16 mila postazioni telefoniche pubbliche per le strada saranno progressivamente rimosse e resteranno solo quelle che si trovano ......nomine dei direttori di testata legati alla tv di Stato, una delle sue giornaliste di punta, in Rai da tantissimi anni, Lucia Annunziata ha presentato le sue dimissioni irrevocabili. L'...Il voto Le proteste Le nomine Dove andrà Fabio Fazio dopo l'alla Rai Dopo 40 anni di servizio,...definitivamente la sua natura pubblica per trasformarsi di fatto in una radio - tv di stato...

Addio alle cabine telefoniche, Tim non ha più obblighi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Anche il mondo Windows ARM si muove per abbandonare il supporto ai 32 bit: nel corso della conferenza Build 2023, che sta per concludersi proprio in queste ore, Microsoft ha confermato che “il ...Addio alle cabine telefoniche, ormai soppiantate dai telefonini. Le 16 mila postazioni telefoniche pubbliche per le strade saranno progressivamente rimosse e resteranno solo quelle che si trovano ...