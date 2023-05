Addio a Tina Turner | i ricordi commossi dei vip italiani che l’hanno conosciuta

(Di giovedì 25 maggio 2023) La celebre cantante di Private Dancer è scomparsa ieri, 24 maggio 2023, nella sua abitazione di Küsnacht a Zurigo: "Con la sua musica e la sua passione senza limiti per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le stelle di domani". L'articolo proviene da DireDonna.

Dalla musica alla politica e allo sport, una miriade di star e personaggi illustri si sono rivolti ai social per rendere omaggio aTurner, morta il 24 maggio a 83 ......i vip che hanno voluto dedicare un pensiero dopo aver appreso la notizia della morte diTurner. 'regina del rock e grazie per tutto' il commovente ricordo della presentatrice partenopea ...... scrive un lungo post su Instagram nel quale si domanda: "Come possiamo direa una donna che ... Invece, hai raggiunto in profondità la tua anima, hai trovato la tuainteriore e l'hai mostrata ...

La cantante aveva 83 anni. Tina Turner si è spenta nella sua casa di Küsnacht, vicino Zurigo, in Svizzera, dopo una lunga malattia. A dare la tragica notizia della scomparsa è stato un suo portavoce.Dai grandi successi professionali ai terribili dolori personali, come la perdita dei due figli, ripercorriamo la storia di Tina Turner, scomparsa all'età ...