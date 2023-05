Addio a Tina Turner | i ricordi commossi dei vip italiani che l’hanno conosciuta

(Di giovedì 25 maggio 2023) La celebre cantante di Private Dancer è scomparsa ieri, 24 maggio 2023, nella sua abitazione di Küsnacht a Zurigo: "Con la sua musica e la sua passione senza limiti per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le stelle di domani". L'articolo proviene da DireDonna.

Turner, la tigre rock che visse tre volte Ballando con le Stelle, star dell'edizione inglese scopre un tumore a 32 anni: 'Non pensi mai che succederà a te' Samantha Weinstein : l'...Video su questo argomentoTurner, morta a 83 anni la regina del rockFOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti SpettacoloTurner, i look della regina del rock che hanno fatto storia 'll mondo perde una leggenda della musica e un modello'. Così ...

Addio a Tina Turner, regina del rock'nroll Agenzia ANSA

Fuori dalla sua villa in Svizzera e sulla stella sulla Walk of Fame gli omaggi e le dediche dei fan di Tina Turner. Il video di Amica.it ...Il dj Luca Zanarini: "Venne a cantare con l’orchestra per tre volte, dal ’77 al ’79. Il locale era sempre pieno, lei si dimostrò talentuosa e alla mano".