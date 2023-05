Addio a Tina Turner | i ricordi commossi dei vip italiani che l’hanno conosciuta

Leggi su diredonna

(Di giovedì 25 maggio 2023), la regina del rock n’roll, ci ha lasciati: è scomparsa nella giornata di ieri, 24 maggio 2023, all’età di 83 anni. Ad annunciarlo è stato il suo portavoce, come riportato da Sky News: “È morta dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”. “Con la sua musica e la sua passione senza limiti per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le stelle di domani”, si legge nelle prime righe del post pubblicato sulla pagina Instagram della cantante. In sessant’anni di carriera, la strada disi è incrociata spesso con quella di numerosi artistiche, nelle ultime ore, hanno espresso tutto il loro cordoglio sui social. La cantante di Boxtop, il brano con cui ...