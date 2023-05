Accordi di Abramo | folgorati sulla via di Damasco | così la corsa alla ricostruzione in Siria può far fallire la normalizzazione tra Israele e gli Stati arabi

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Per il vertice della Lega Araba a Jeddah del 19 maggio c’erano proprio tutti, nuovi amici e vecchi nemici di: il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, re Hamad del Bahrein e persino il dittatoreno Bashar al-Assad, sopravvissuto — grazie a Iran e Russia — a 12 anni di guerra e invitato per l’occasione dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il principale alleato degli Usa nella regione. Apparentemente ladei rapporti tra i vicini e lo Stato ebraico ha poco a che fare con il rientro dinell’organismo internazionale, eppure a poche ore dall’arrivo di Assad in terra saudita la ministra israeliana dell’Intelligence, Gila Gamliel, si affrettava ad annunciare da Washington — senza fornire dettagli — che «altri Paesisono pronti ad aderire» agli ...