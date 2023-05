Accadde oggi | 25 maggio 1887 | nasce San Pio da Pietrelcina

1984: Nasce a Firenze Emma Marrone, cantante. Avanti TAGS 25 maggio , Rolling Stones La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Martin Lutero condannato a morte, eletto Gorbaciov, viene istituito il referendum, esce Guerre Stellari 1085 - Muore, in esilio a Salerno, Papa Gregorio VII . Ildebrando Aldobrandeschi ...... soprattutto da parte di una generazione di catechisti, insegnanti e formatori gesuiti,tutti ... è un fenomeno molto simile a quantoin Cile, in particolare dal 2010 in poi con il caso di '...

Almanacco | Giovedì 25 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Nacque in un umile e bellissimo borgo sannita, Pietrelcina, nella sua modesta casa familiare. Era il 25 maggio 1887. Fu chiamato Francesco, “conveniunt rebus nomina saepe suis”, “spesso i nomi sono ap ...L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, in un post Facebook interviene sul video che mostra alcuni agenti della ...