Abodi | “Penalizzazione Juventus? Bisogna fare tesoro di quanto successo”

Nel day after l'ennesima ri -della Juventus finita fuori dalla lotta per la zona ... sulla falsa riga di quanto detto dal ministro, ha anche detto: È giusto che chi sbaglia debba ...... Evelina Christillin , ha commentato con toni anche duri ladi dieci punti in ... Sulla giustizia sportiva, la penso come il ministroe il presidente del CONI Malagò: per come è ...... dopo la sentenza, che ha portato a unadi 10 punti, da parte della Corte d'Appello ... La giustizia per come è gestita adesso, e la penso come il ministroe il presidente del Coni ...

Abodi: "Penalizzazione per la Juve Bisogna far sì che la situazione ... Bianconera News

Continuano le lotte intestine al mondo Juventus dopo la nuova penalizzazione, Lapo Elkann ha lanciato un messaggio al vetriolo contro Evelina Christillin scatenando una bufera sul web ...Penalizzazione Juventus, Evelina Christillin tuona e chiede la riforma della giustizia sportiva in Italia: Queste cose non si gestiscono così. Situazione assurda. Durissima la risposta di Lapo ...