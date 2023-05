Abbigliamento consono a scuola | il preside richiama studenti | docenti e Ata | “Vestitevi in modo appropriato”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ancora una circolare per regolare il dress code a. In un istituto comprensivo di Roma, provvedimento a tutela del "decoro" a firma di un dirigente scolastico. L'articolo .

...all'ambiente scolastico e alcuni dirigenti scolastici (ma dovrebbero farlo tutti) hanno, giustamente, emanato delle circolari per invitare gli studenti a recarsi a scuola con un...... ma anche il personale in servizio deve avere un aspettoall'attività svolta: dall'uniforme dello chef alle camicie e pantaloni dei camerieri. Ecco che il giustoprofessionale ...Si ricorda che l'accesso alla sala - con, e per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino a raggiungimento della capienza massima, anche previa iscrizione. I ...