A Salerno la presentazione del progetto “Rete di scuole per vendite in rete”

Leggi su zon

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si terrà martedì 30 maggio alle ore 12 presso la Camera di Commercio di(Sala Conferenze, via Clark, 19/21) laconclusiva deldi” organizzato da Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) con Anpal Servizi. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa portata nelle aule scolastiche per formare i futuri imprenditori dell’e-commerce ha coinvolto quattro classi al quarto e al quinto anno di istituti scolastici di secondo grado della Campania, con il patrocinio della Camera di Commercio di. L’obiettivo è promuovere le competenze digitali degli studenti e facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro, secondo il modello dei PCTO (Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento). Lo ...