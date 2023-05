750 studenti delle superiori quest’anno ai corsi ACI per la sicurezza sulle strade

Sabato 27 maggio, alle 10, al teatro Alighieri, in via Mariani 2 incontreràdelle sette scuole superiori della città (classico Alighieri, scientifico Oriani, artistico Nervi - Severini, ...Sabato, alle 10, al teatro Alighieri, in via Mariani 2 incontreràdelle sette scuole superiori della città (classico Alighieri, scientifico Oriani, artistico Nervi - Severini, tecnico ...Sabato 27 maggio, alle 10, al teatro Alighieri, in via Mariani 2 incontreràdelle sette scuole superiori della città (classico Alighieri, scientifico Oriani, artistico Nervi - Severini, ...

Il premio Nobel Gurnah a Ravenna: legge Dante e incontra 750 studenti delle superiori RavennaToday

Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la Letteratura nel 2021, scrittore di origine tanzaniana, sarà in città domani e sabato per partecipare a due degli incontri previsti nell’ambito del Festival delle ...Nonostante la cancellazione del Festival delle Culture, lo scrittore ha voluto confermare la sua presenza anche per testimoniare solidarietà e vicinanza alla comunità ravennate ...