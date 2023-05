3 vantaggi di comprare casa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) La scelta diunao un appartamento è una delle più importanti in assoluto per tutte le persone che si apprestano a cambiare abitazione. Come è comunemente noto, il mercato immobiliare degli ultimi anni, soprattutto in seguito alla catastrofe economica innescata dal Covid19, ha attraversato un periodo di gravissima crisi economica e finanziaria che ha visto i prezzi delle case e degli appartamenti in vendita salire alle stelle. Tuttavia, secondo le previsioni elaborate dagli analisti, nel corso dei prossimi anni, le compravendite degli immobili diminuiranno con un relativo abbassamento dei tassi di interesse producendo effetti positivi sull’intero mercato immobiliare. A tal proposito, l’acquisto di unanel 2023 può essere considerata una strategia vincente e conveniente per diverse ragioni. Vediamo insieme quali ...