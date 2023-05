24 Maggio 2023 – Nuova provocazione Usa | la portaerei Gerald Ford si ferma ad Oslo Poi la rivelazione choc del NYT | Usa convinti che Kiev abbia inviato droni sul Cremlino

(Di giovedì 25 maggio 2023) La più grande nave da guerra al mondo, laUSSR., è arrivata aper uno scalo denunciato dalla Russia come una dimostrazione di forza “illogica e dannosa“. La nave a propulsione nucleare di 337 metri resterà nel fiordo della capitale norvegese per diversi giorni prima di dirigersi verso l’Artico per esercitazioni militari. Gli Stati Uniti grazie alle intercettazioni effettuate ritengono che il recente attacco di duecontro il, all’inizio di, sia stato organizzato da una unità delle forze speciali o dell’intelligence ucraina. Alcuni alti funzionari anonimi hanno riferito al “New York Times” che non è ancora chiaro quale unità nello specificoorganizzato ed effettuato l’attacco. Nè se il presidente ...

La7.it - Firenze piombò nel terrore la notte fra il 26 e il 271993. La bomba piazzata sotto la Torre dei Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili, si portò via una famiglia intera e uno ...glb/red 27 - Mag - 23 11:45 27Il primo turno del 14ha rivelato ancora una volta un Paese polarizzato, spaccato in due. Da un lato il 49.5% degli elettori che appena due settimane fa ha espresso la propria preferenza per ...

Reddito di cittadinanza, i pagamenti di maggio 2023: le due date, ecco quando arrivano. Il calendario completo ilmessaggero.it

(ANSA) - TRIESTE, 27 MAG - Il 28 maggio del 1973, vale a dire 50 anni fa, la Capitaneria di Porto di Trieste istituiva il primo parco marino a sistema privatistico in Italia affidando al WWF la prima ...Come vedere il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 a Monaco in diretta tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva di ...