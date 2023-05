24 Maggio 2023 – Nuova provocazione Usa | la portaerei Gerald Ford si ferma ad Oslo Poi la rivelazione choc del NYT | Usa convinti che Kiev abbia inviato droni sul Cremlino

(Di giovedì 25 maggio 2023) La più grande nave da guerra al mondo, laUSSR., è arrivata aper uno scalo denunciato dalla Russia come una dimostrazione di forza “illogica e dannosa“. La nave a propulsione nucleare di 337 metri resterà nel fiordo della capitale norvegese per diversi giorni prima di dirigersi verso l’Artico per esercitazioni militari. Gli Stati Uniti grazie alle intercettazioni effettuate ritengono che il recente attacco di duecontro il, all’inizio di, sia stato organizzato da una unità delle forze speciali o dell’intelligence ucraina. Alcuni alti funzionari anonimi hanno riferito al “New York Times” che non è ancora chiaro quale unità nello specificoorganizzato ed effettuato l’attacco. Nè se il presidente ...

I fatti e le condanne Per l'assalto al parlamento del 2021, in seguito alla vittoria di Joe Biden alle elezioni, il Tribunale distrettuale di Washington a inizioha condannato quattro ...25Da Sensi a Pinamonti, i 5 giocatori low cost da schierare nella 37ª giornata Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 25- 23:15

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 maggio RomaToday

Gara 1 e 2 in programma in trasferta, domenica 28 maggio alle 19,30 e martedì 30 alle 21; gara 3 a Casale Monferrato il 2 giugno sempre alle 21. La società alessandrina sta organizzando i pullman per ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) ...