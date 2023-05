“1000 euro su account Amazon” | attenzione alla nuova truffa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Una, che sfrutta il classico meccanismo di smishing (o SMS phishing), è stata segnalata dagli utenti, molti dei quali in queste ore stanno ricevendo finti messaggi che promettono guadagni fino a “mille” e direttamente su “”. Ma vediamo come funziona il raggiro e come difendersi Lasegnalata Lasegnalata parte dall’invio di un sms, con mittente “Reddito ext“. Nel testo del messaggio si legge: “Ti è stato assegnato un: solo per pochi giorni! Investi a partire da 200e guadagna fino a 1.000al mese”. L’sms si conclude poi con l’invito a cliccare a un link, per avere maggiori informazioni. Si tratta, però, di un ...

...in favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha raggiunto complessivamente 12.020.723. ...si aggiungono le donazioni sulla piattaforma crowdfunding della Fondazione Meyer (34) e al 5. ...Ne risulteranno i seguenti importi (prendiamo come esempio la fascia che va daa 2500):PENSIONE LORDA MENSILE DICEMBRE 2022: 1.000 PENSIONE LORDA MENSILE GENNAIO 2023: 1.073 ...Tra l'altro i prezzi delle bici elettriche non sono tutti altissimi, ho visto una bici abbondantemente sotto i, il contributo nostro è pari al 50% con il massimo di 500. Arriverano ...

MSI Creator: quasi 1000 euro di sconto per il PC definitivo Telefonino.net

A seguito della riforma fiscale, arrivano novità per le pensioni. Sono stati annunciati nuovi aumenti nel 2024, alcuni sono già previsti dalla legge, mentre per altri ...Il personale della polizia di stato di Adrano, nella giornata di ieri, ha proceduto a tradurre in carcere un uomo di 27 anni, ...