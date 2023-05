Ore 11.20, Volevano sabotare siti nucleari russi, arrestati dueUn gruppo di sabotatoriha preso di mira due centrali nucleari russe ed è riuscito a far saltare in aria una torre ...'In risposta, sono stati inviati i caccia della Forza aerea di autodifesa del Nord e altre unita& 25 mag 12:29 Gli: "Stiamo cercando di uccidere Prigozhin" I servizi segreti...Il presidente russo Vladimir Putin è un "obiettivo primario" per i servizi segreti: lo ha detto il vice capo della Direzione principale dei servizi di Kiev, Vadym Skibitsky , in un'...

007 ucraini, 'stiamo cercando di uccidere Prigozhin' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Lo ha detto il vice capo dell’intelligence ucraina Vadim Skibitsky, in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt. “Il nostro compito prioritario è distruggere il comandante dell’unità che dà ai ...l presidente russo Vladimir Putin è un «obiettivo primario» per i servizi segreti ucraini: lo ha detto il vice capo della Direzione principale dei servizi di Kiev, Vadym Skibitsky ...