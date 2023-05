Ztl Roma – Ferrara M5S | “Ribadiamo nostro fermo No a pedaggi per cittadini meno abbienti”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Non è ancora chiaro cosa intenda fare il sindaco Gualtieri in merito al provvedimento della Fascia verde in Ztl, perché nulla finora trapela delle sue vere intenzioni o non ce lo vuole appositamente dire. Ma abbiamo come l’impressione che le deroghe che si stanno delineando quartiere per quartiere rischino di diventare dei veri e propridove far pagare nelle periferie alle personeun contributo e una tassa”. “Insomma, è come se si voglia fare uno spezzatino per indebolire la protesta legittima e sacrosanta deirisolvendo solo alcune delle questioni e dei nodi principali: Gualtieri e l’assessore Patanè portino in Giunta una delibera risolutiva che affronti di petto tutto il problema e senza più infingimenti di sorta. Volendo abusare di una metafora un po’ ardita, per risolvere ...

"Non è ancora chiaro cosa intenda fare il sindaco Gualtieri in merito al provvedimento della Fascia verde in, perché nulla finora trapela delle sue vere intenzioni o non ce lo vuole appositamente ...Conseguentemente passeremo alla raccolta firme fisica in tutto il Comune dicon un obiettivo ... Lo dice in una nota Enrico Ingami Presidente del 'Comitato firme noin fascia verde'. "Forti di ...Firenze, Torino, Venezia, Bologna,e Napoli stanno nella prima metà della classifica e si ... devono adottare i Decreti attuativi per consentire nuove Low Emission Zone elineari: tutti ...

ZTL Roma | Blocco auto, la CGIL si espone: ecco la posizione dei sindacati La Lazio Siamo Noi

“Non è ancora chiaro cosa intenda fare il sindaco Gualtieri in merito al provvedimento della Fascia verde in Ztl, perché nulla finora trapela delle sue vere intenzioni o non ce lo vuole appositamente ..."Gualtieri e l'assessore Patanè portino in Giunta una delibera risolutiva che affronti di petto tutto il problema e senza più infingimenti di sorta".