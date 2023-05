Zielinski lontano dal rinnovo | il Napoli ha già sondato Koopmeiners Gazzetta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ildeve rinforzare il centrocampo in previsione di quanto accadrà in estate. Ndombele non sarà riscattato e rientrerà al Tottenham, Demme probabilmente andrà via. E poi c’è il nodocon il centrocampista azzurro che, scrive ladello Sport, è moltodalcon il club di De Laurentiis. Ecco perché il primo reparto a cui pensare sul mercato è proprio quello del centrocampo. E nelprende sempre più quota l’ipotesi, dell’Atalanta. La rosea scrive: “Ecco dunque che il club azzurro, fra gli altri, ha individuato Teunper rinforzare il reparto. L’Atalanta chiede una cifra intorno ai 30 milioni e ilspera di ribassare un po’ l’esborso. Con l’agente del centrocampista ...

Fino a raggiungere, appunto, il successo al Foro Italico (insieme al polacco Jan) e la ... Ma in realtà la storia del francese, monegasco dal 2013, viene da, da una famiglia ben ...Azione che termina con il tiro alto di. 60º fallo fischiato a Kim per un pressing su Lukaku. Fischio del tutto disallineato con quanto fischiato fino ad ora. 61º fallo su. Anche ......5 Un ricamo perfetto: dove Lobotka vuole che la palla vada, la palla va, sempre - 7. ... Questa felicità meritava chiarezza sin dall'inizio, soprattutto se la rottura "viene da" , per ...

Il futuro di Zielinski è lontano da Napoli Sport del Sud

Torna il Napoli delle grandi occasioni, al netto delle indisponibilità di Hirving Lozano che ha terminato anzitempo la sua stagione e di Mario Rui: contro l'Inter al Maradona il tecnico Luciano Spalle ...Come riportato da Il messaggero, il futuro di Maurizio Sarri è in bilico. La sua permanenza alla Lazio dipende da una serie di garanzie che il tecnico ex ...