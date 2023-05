...Ecco i cori per la finale di Istanbul e il messaggio alla società: "Noiandare in Turchia" ... Oltre al presidente, con il gruppo per la spedizione capitolina sono presenti anche gli ...Non credo che qualcuno di noi scenderà in campo pensando alla Champions: tuttiriportare ... Non è merito di Inzaghi, Handanovic, Marotta, Ausilio o... Tutti insieme si perde, tutti ...'Sette anni fa abbiamo deciso di prendere il club avendo ben presente il focus e adessocontinuare così: questa società è una società di successi'. Esordisce così un raggiunte Stevenai microfoni di Mediaset. Il presidente nerazzurro potrà godersi la prima finale di ...

Zhang: «Vogliamo lottare in tutte le competizioni! Lo volevamo» Inter-News.it

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Fiorentina.Steven Zhang stasera può diventare il terzo presidente/proprietario più vincente della storia del club, dietro solo all’irraggiungibile Massimo Moratti (16 trofei, compresi i ...