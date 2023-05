Zeekr - Faremo auto desiderabili come liPhone

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Creare da un foglio bianco lo stile per un marchio nuovo è sempre una sfida: non c'è un passato cui fare riferimento, dunque il designer è libero di ideare forme inedite, ma questo può rendere più difficile creare un'identità definita. Lo sa bene Stefan Sielaff, a capo del design della, marchio cinese premium di proprietà del gruppo Geely che si appresta a sbarcare in Europa con la 001, la shooting brake elettrica appena presentata nella versione aggiornata, che promette 1.000 chilometri dinomia grazie alle batterie da 140 kWh, oltre che con la Suv X. Ci vuole tempo per rendere riconoscibile un nuovo marchio, spiega il designer, che incontriamo durante il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este e che ha alle spalle una lunga carriera tra Mercedes-Benz, Audi, Bentley e Volkswagen e dal 2021 è vicepresidente del design di tutto il gruppo Geely. Il ...