Zaccone ai tifosi Juve | “Napoli vince | loro pensano alle disdette…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lantus deve affrontare tre processi, per l’Inchiesta Prisma, c’è il caso plusvalenze ed il caso stipendi ancora da dibattere. I bianconeri hanno ricevuto una penalizzazione per il caso plusvalenze, sono stati pure fortunati visto che la pena è stata ridotta a dieci punti, mentre in prima istanza erano stati inflitti quindici punti di penalità alla squadra di Torino. Mentre Maxgri parla di stillicidio, c’è chi come Maurizioattacca a testa bassa i bianconeri: “Illo scudetto dopo una stagione fenomenale, e corona un sogno. Da altre parti, pur non sapendo se lo coroneranno, lo vivono. Idell’Inter, pur consapevoli di quanto sia ardua l’impresa, si giocano la finale della massima competizione europea oltre a quella della Coppa italia. A Roma sognano ...