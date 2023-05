WWE | Tragica scomparsa per la famiglia di Drew McIntyre | è venuta a mancare la cognata

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 maggio 2023)per ladi. Ladello Scottish Warrior Ashley èimprovvisamente, come riportato sui social e da alcuni siti di settore. L’improvvisa dipartita è stata resa pubblica dallama non è stato specificato il motivo di questa vera e propria tragedia. La donna era la sorella di Kaitlyn Frohnapfel, seconda moglie dell’ex campione del mondo. Ladello scozzese sta sicuramente vivendo un momento non facile ed è possibile, ovviamente, che il ritorno diin WWE sia stato dunque posticipato per questo motivo, smentendo l’ipotesi dell’attesa dovuta ad un problema creativo con i producer di qualche ...