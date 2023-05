WWE | Tiffany Stratton e Lyra Valkyria avanzano in finale | dubbi sulle condizioni dell’irlandese

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra qualche giorno sapremo chi sarà la nuova campionessa femminile di NXT. Ladel torneo si disputerà domenica ad NXT Battleground, mentre stanotte ad NXT sono andate in scena le due semifinali. Da una parte del tabellone si sono affrontatee Roxanne Perez, dall’altra la sfida è stata trae Cora Jade. Cora non ci sta La prima semiè stato il match di apertura della puntata di NXT ed è stato quello tra Cora Jade e. Match breve, ma molto intenso con mosse degne di nota, come i suplex perfetti, che è riuscita a bloccare un paio di attacchi di Jade per poi chiudere il match con un roundhouse kick alla testa. Jade non conosce sportività e mentre ...

Tiffany Stratton and Lyra Valkyria won the semi-final matches to set up a clash in the in the NXT Women's Championship Tournament at NXT Battleground ...Finalmente abbiamo le finaliste del torneo che si giocheranno la possibilità di diventare la prossima NXT Women's Champion ...