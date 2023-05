WWE | Quante botte tra Dijak e Dragunov | a Battleground sarà Last Man Standing match

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nonostante non ci siano cinture di mezzo, la rivalità trae Iljaè sicuramente tra le più interessanti di NXT. Parliamo di due lottatori che preferiscono andare al sodo anzichè perdersi in chiacchiere e così è stato anche stanotte, prima, durant e dopo la firma di contratto che ha reso ufficiale il loro. Ne vedremo delle belle La scorsa settimanaci ha provato in tutti i modi a fiaccare le resistenze di, senza riuscire appieno con il russo che ha mostrato una resistenza fuori dal comune. Stanotte è stata invece l’occasione per una sorta di vendetta, con l’ex NXT UK champion che ha aggreditoappena questo è giunto in arena con gli arbitri costretti a separare i due. Successivamente nel corso della ...