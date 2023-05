WTA Strasburgo 2023 | Pavlyuchenkova batte Linette | avanzano Gracheva | Davis e Svitolina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È terminata poco fa la quarta giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa francese si sono disputati oggi gli ultimi quattro ottavi di finale e il divertimento non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. La vittoria più importante della giornata odierna è stata sicuramente quella di Anastasia. La russa ha mostrato il suo valore e ha battuto la polacca Magda(testa di serie n.1) con un nettissimo 6-3 6-2. La nativa di Samara si è così guadagnata il quarto di finale contro la statunitense Lauren, uscita vittoriosa quest’oggi dalla sfida contro la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-4 3-6 6-1. Tutto facile per Varvara, che ha sconfitto in appena un’ora e 11 minuti di gioco la francese Selena ...