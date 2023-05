WTA Rabat 2023 | Trevisan e Bronzetti ai quarti | tripletta americana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Si sono delineati idi finale del torneo WTA di. Martinacontinua la sua difesa del titolo e si presenta tra le migliori otto del torneo dopo la vittoria con un doppio 7-5 la croata Jana Fett ed ora affronterà l’austriaca Julia Grabher, che ha sconfitto la turca Buyukakcay con il punteggio di 6-1 7-6. Doppietta azzurra neidi finale, visto che anche Luciaè riuscita a superare il secondo turno. Una bella vittoria da parte della romagnola, che si è imposta in rimonta sulla tedesca Tatjana Maria per 6-7 6-4 7-5 dopo quasi tre ore di gioco.se la vedrà adesso con l’Alycia Parks, che non ha avuto troppo problemi con la russa Kamilla Rakhimova, battuta con il punteggio di 6-4 6-1. La giornata del tennis a stelle e ...