WTA Rabat 2023 | Lucia Bronzetti rimonta Tatjana Maria e vola ai quarti!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Saranno due le azzurre ai quarti di finale del torneo WTA 250 di, in Marocco, ovvero il Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryemdi tennis: dopo Martina Trevisan, testa di serie numero 1, anchesupera il secondo turno piegando la tedesca, numero 8 del seeding, col punteggio di 6-7 (1) 6-4 7-5 dopo due ore e 52 minuti di gioco e domani affronterà la vincente del match tra la russa Kamilla Rakhimova e la statunitense Alycia Parks, numero 4 del tabellone. Nel primo set fioccano in apertura le palle break ma non ci sono strappi:ne manca due nel primo game ed un’altra nel terzo, mentrenon ne sfrutta una nel secondo. I servizi dominano poi fino al decimo gioco, poi dopo un undicesimo ...