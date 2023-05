Windows 11 integra il supporto al formato RAR | per aprire i file non servono più app terze

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra le novità in arrivo con l'ultimo aggiornamento di11 c'è anche ilad alcuni sistemi di compressione, tra cui 7-zip, gz e rar. Le funzionalità sono disponibili al momento solo per gli sviluppatori....

...6 pollici FullHD con refresh Rate a 144Hz ed il sistema operativo preinstallato è11 Home. Differiscono esclusivamente per la scheda video: l'MSI Katana GF66 12UG - 1209ITuna Nvidia ...... in quanto due di essi erano stati introdotti a fine settembre 2022 , come CPU per notebook. Il Ryzen 5 7520Cuna CPU con quattro core (frequenza base di 2,8 GHz e massima di 4,3 GHz), ...L'applicazioneanche il supporto per una serie di scorciatoie da tastiera che aiutano a ...adottato anche da Microsoft per scrivere e ottimizzare alcune funzioni integrate nel kernel di...

Microsoft integra l'IA ovunque, anche in Windows: le novità dalla Build 2023 TuttoTech.net

C’è anche Windows 11 tra i protagonisti di Build 2023 e non avrebbe potuto essere altrimenti. In occasione dell’evento, Microsoft ha svelato le novità che debutteranno a breve nel sistema operativo… ...Windows Copilot: cos'è e come funziona la nuova barra laterale di Windows 11 basata su intelligenza artificiale e modelli generativi.