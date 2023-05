Von der Leyen in Emilia Romagna con Meloni Lollobrigida | “Servono deroghe alle norme Ue”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il presidente della Commissione Ue, Ursula von derdomani sarà inper constatare la situazione nelle zone alluvionate. Il premier Giorgia, dopo averla accolta a Bologna, sorvolerà con lei l’area in elicottero. Poi, insieme, faranno un punto stampa e successivamente il premier tornerà a Roma per un nuovo Consiglio dei ministri, fissato18, durante il quale sono attese ulteriori decisione sulla gestione dell’emergenza. Von derconinLa visita di von derappare particolarmente significativa alla luce di quanto spiegato dal ministro dell’Agricoltura, Francesconel corso del question time alla Camera. “Tenuto conto ...

... Giorgia Meloni, proprio per questo appuntamento tornerà a Roma dopo il sorvolo sulle zone alluvionate dell'Emilia Romagna con la presidente della Commissione europea,UrsulaLeyen.Durante la visita di UrsulaLeyen nelle zone colpite dalle alluvioni nei giorni scorsi, e che hanno causato 15 vittime , ci sarà anche Giorgia Meloni . La premier italiana, domani 25 maggio, accoglierà la presidente ...2023 - 05 - 24 17:42:56 DomaniLeyen e Meloni in Emilia Romagna Domani, quando è prevista la visita in Emilia - Romagna della presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen, tornerà nella regione colpita dalle ...

Sale a 15 il bilancio dei morti accertato: trovato oggi un corpo a Lugo nel Ravennate.Intanto, si apprende anche che , "Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, accoglierà giovedì a B ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani, 25 maggio, accoglierà a Bologna la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Meloni, ...