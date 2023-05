Volley maschile | primo test amichevole positivo per l’Italia | battuta 3-1 l’Olanda

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Esordiopercontronel DHLMatch Tournament2023 di. In quel di Cavalese, dove va in scena il torneo, la squadra di Fefé De Giorgi si impone in quattro set contro gli Orange allenati da Roberto Piazza, che erano già stati sconfitti ieri sera dalla Bulgaria nella partita inaugurale del torneo. I bulgari domani saranno i prossimi avversari dei nostri ragazzi, che durante questo ritiro in Val di Fiemme stanno portando avanti il proprio lavoro in vista dellaball Nations League. CALENDARIO VNL2023: DATE, ORARI E TV CALENDARIO AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV CALENDARIO2023: TUTTI GLI EVENTI, ...