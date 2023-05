Volley | l’Italia riparte con una vittoria | i Campioni del Mondo stendono l’Olanda | Rinaldi e Romanò sugli scudi

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha sconfittoper 3-1 (25-17; 25-19; 22-25; 25-17) nella prima partita della stagione agonistica. La nostra Nazionale si è imposta nell’amichevole andata in scena a Cavalese (in provincia di Trento), conquistando la sua prima affermazione dadel. Il CT Fefé De Giorgi ha dovuto fare a meno di diversi big come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Giannelli, Simone Anzani, Gianluca Galassi, che hanno appena concluso l’annata con i rispettivi club e torneranno a disposizione nelle prossime settimane. Il tecnico pugliese ha fatto esordire ben tre giocatori (il palleggiatore Paolo Porro, lo schiacciatore Tommaso, il centrale Giovanni Sanguinetti) e si è affidato all’esperienza dell’opposto Yurie del libero Fabio Balaso, grandi ...

