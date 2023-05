Vinicius Jr ricorda e posta su Instagram tutte le volte che è stato insultato | «Non è calcio | è inumano» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, fantocci impiccati, grida criminose. Tutto registrato. Ma il discorso cade sempre in “casi isolati“, “un tifoso“. No, non sono casi isolati. Sono episodi continui sparsi per le varie città spagnole (e anche in un programma televisivo)».Junior, attaccante del Real Madrid vittima di insulti razzisti,in unsul suo profilole offese che ha ricevuto negli ultimi mesi. Domenica scorsa a Valencia il giocatore brasiliano èoffeso dagli spalti per tutta la durata della partita contro la squadra catalana. Il caso ha scatenato polemiche e forti reazioni, tra cui quella del Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva. «Le prove – spiega ...