Vinicius graziato dopo il rosso | Xavi | “Rosso non legato al razzismo Sono sorpreso”

A Cope , il mister dei catalani ha commentato: "Sarò sincero, sono sorpreso che sia stato tolto il rosso a. Mi sembra innegabile che abbia commesso un atto violento. Ho già detto chiaramente ...A Cope , il mister dei catalani ha commentato: "Sarò sincero, sono sorpreso che sia stato tolto il rosso a. Mi sembra innegabile che abbia commesso un atto violento. Ho già detto chiaramente ...

Vinicius graziato, tolta la squalifica. Valencia punito: tribuna Kempes chiusa per 5 turni TUTTO mercato WEB

La commissione di disciplina della Federcalcio spagnola ha graziato il brasiliano, come era successo in Italia a Lukaku dopo insulti razzisti simili. Il ...REAL MADRID Courtois 7: il portiere belga si esalta sempre nelle grandissime sfide di Champions League. Nei primi minuti è chiamato a un superlavoro dicendo di no a De Bruyne e Rodri, si deve arrender ...