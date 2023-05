Vigili del fuoco | parlano i sindacati | «Dopo l’emergenza | chiediamo l’apertura di un tavolo» – Le interviste

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Quando si è diffusa la notizia dell’autorizzazione a far convogliare, nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, anche distaccamenti di pompieri volontari e non di ruolo, alcuniterritoriali della Lombardia hanno chiesto spiegazioni ai dirigenti del corpo. Poi hanno tranquillizzato idelpermanenti riguardo al numero ridotto di squadre volontarie e, sulle mansioni, hanno rassicurato che si sarebbero occupati soltanto di «attività di assistenza, come lo svuotamento delle cantine». Le attività di soccorso tecnico urgente, invece, sarebbero spettate «solo al personale permanente» dei pompieri. Open ha raccontato la discussione che, dalle chat deidellocali, è arrivata a coinvolgere i vertici dell’amministrazione del corpo. Richieste di «delucidazioni» sono state ...