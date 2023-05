Vigile aggredito con una spranga spara e ferisce un clochard

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - Paura a Napoli, dove un agente di polizia municipale hato a un senzatetto che l'aveva preso ate in testa. Nel tentativo di fare spostare il, l'agente è statodall'uomo con una, e ha riportato una ferita alla testa. Il, a sua volta, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, ferendo il senza tetto a una gamba. È la ricostruzione di quanto accaduto in via Duomo fatta dalla polizia di Stato, cui sono affidate le indagini. L'agente, Salvatore Ruoppolo, 63 anni, è stato sottoposto ad accertamenti all'Ospedale del Mare, dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura alla testa. Oltre quaranta i giorni di prognosi, mentre ilricoverato al Vecchio Pellegrini e non è in pericolo di vita. Il poliziotto ...