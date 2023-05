Viaggi Pazzeschi | Victoria Cabello e Paride Vitale hanno debuttato col loro nuovo format | “La cosa bella del programma è che noi…”

Ieri, 23 maggio, su TV8 è andata in onda la prima puntata di Victoria Cabello -. Victoria Cabello e Paride Vitale sono alla guida del travel show studiato per farci scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune. Le prime tappe di questa singolare ...Su Tv8 l'esordio di408.000 con il 2.4%. Sul Nove Parker 335.000 spettatori con l'1.9%. In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.179.000 con il 22.7%. A seguire Affari ...Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Victoria Cabello:' visto da 408.000 telespettatori (share del 2.4%) e Nove con il film 'Parker' che è stato seguito da 335.000 ...

Victoria Cabello torna in tv con Viaggi Pazzeschi. Dal 23 maggio su TV8 Sky Tg24

È grazie a Victoria Cabello, nei panni della più incredibile delle guide turistiche in Viaggi Pazzeschi su Tv8, se oggi sappiamo che in Finlandia anche il concerto di Natale è heavy metal, esistono ...