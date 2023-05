Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IND IREZIONE; CODE ANCHE SULLA A24-TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA LA BARRIERA DIEST E TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELLA BUFALOTTA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER TOR BELLA MONACA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA A1; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN ...