Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI SABAUDIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 90+000 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA MIGLIARA 51 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA A24-TERAMO PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE TRA LA BARRIERA DIEST E TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TRIONFALE, E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA- FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER LA ...