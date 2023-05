Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA CASILINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE E PORTONACCIO; PROSEGUENDO SULLA A24 CODE PER LAVORI TRA IL NODO CON LA A1 E TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA TRA CASERTA E MADDALONI; POSSIBILI DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI; E SEMPRE NELL’AMBITO DELLE ...