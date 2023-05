Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIO ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SU GRAMN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE AD ECCEZIONE DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E I RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO LE ALTRE NOTIZIE A, OGGI È IN PROGRAMMA PER LE 12.45 LA CERIMONIA ALL’ALTARE DELLA PATRIA, è DISPOSTA LA CHIUSURA PARZIALE DI PIAZZA VENEZIA E ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA DEL PLEBISCITO SCATTATE DALLE ORE 11.00 LE DEVIZIONI PER OLTRE 25 LINNE DI BUS NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO È IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 26 MAGGIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA DALLE 09.00 ALLE ...