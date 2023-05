Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIO ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE, TRA CASTEL DI DECIMA EE SPINACETO LA CIRCONE È REGOLARE, IN DIREZIONETRAFFICO IN MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI SOLO TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA, IN INTERNA SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA PERMANGONO LE CODE DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO È IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 26 MAGGIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA DALLE 09.00 ALLE 17.00 I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELNI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...