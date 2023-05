Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIO ORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA-FIUMICINO È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PIÙ AVANTI CODE MA PER TRAFFICO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA NEI DUE CASI, VERSO L’EUR SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO E VERSO IL CENTRO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SONO IN VIA DI RISOLUZIONE GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA, TUTTAVIA, PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA E TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA AURELIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA IN DUE ...