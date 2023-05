Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIO ORE 09.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA PER QUESTO MOTIVO, PERMANGONO LE CODE IN DUE TRATTI TRA CASILINA E PRENESTINA E TRA FLAMINIA E TRIONFALE MENTRE PER TRAFFICO SEMPRE IN ESTERNA CI SONO CODE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA AURELIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA FILE TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA POI TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO E VERSO IL CENTRO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST SITUAZIONE INVARIATA SULLA-FIUMICINO CODE DAL RACCORD A VIA DELLA MAGLIANA, ...