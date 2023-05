Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)DEL 24 MAGGIO ORE 08.30 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DIVERSI INCIDENTI NELLO SPECIFICO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E PRENESTINA Più AVANTI ALTRO INCIDENTE, QUI CODE LOCALIZZATE TRA FLAMINIA E TRIONFALE A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA-FIUMICINO E PONTINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E A24, POI CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ...