“Vi infetto | ho l’Aids” | trans brasiliano aggredisce vigili urbani a Milano e viene preso a manganellate Tutti i dettagli di quanto accaduto Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag – Una scena scioccante, ripresa da unamatoriale. Nel breve filmato si vedono quattroprendere auna persona, in apparenza una donna, seduta a terra sul ciglio della strada, inerme, a. Gli agenti, armati anche di spray al peperoncino, colpiscono ripetutamente la donna, prima di ammanettarla. La donna non reagisce, resta ferma, alza le mani, e continua a prendersi i colpi senza reagire. Stando però aricostruito da Il Giorno, la persona picchiata dainon sarebbe una donna, ma un. Tutto sarebbe infatti iniziato in via Giacosa, vicino alla scuola del Trotter, quando i bambini stavano entrando nell’istituto per l’inizio delle lezioni. Alcuni genitori ...