Versace x Dua Lipa | a Cannes sfila l’estate all’italiana

Leggi su amica

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra Red Carpet e party esclusivi, al Festival di2023 non sono mancate nemmeno lete. Donatellae Duapresentano la loro prima collezione donnaLa Vacanza. Co-progettata a quattro mani, celebra l’amicizia creativa tra le due e la passione per. Già disponibile negli store fisici, online e in una serie di pop-up e negozi temporanei in mete vacanziere, la collezione è stata presentata nella cornice di una splendida villa sul mare. Con il sole che tramontava all’orizzonte, invitati speciali seduti in tavoli tondi ai lati della passerella e un presentatore che, uno ad uno, ha introdotto ogni singolo look.La Vacanza:di una volta Si trattava di uno tra gli eventi già ...