Veronica Amistadi giù dal ponte con il figlio | il messaggio del padre del bimbo | «Caro piccolo angelo | continua a sorridere dal cielo» Un unico funerale

Un messaggio per il figlio di. Il cadavere del bimbo di 4 anni e quello della madre di 41 sono stati trovati domenica sul greto del torrente Noce nella forra a Cles ( Trento ) sovrastata dal ponte di Mostizzolo, ..., giù dal ponte con il figlio di quattro anni. L'addio: 'Non ce la faccio più a vivere così' Dopo le ultime scoperte, è purtroppo certo:, la 41enne trovata morta ai ...Parole per ricordare il figlio che è morto nella notte tra sabato e domenica scorsa quando la madre,, lo ha portato con sé gettandosi dal ponte di Mostizzolo. " Nella tua breve ...

Mamma e figlio trovati morti sotto un ponte a Trento: il dramma di Veronica Amistadi, 41 anni. «Ipotesi gesto ilmessaggero.it

Un messaggio per il figlio di Veronica Amistadi. Il cadavere del bimbo di 4 anni e quello della madre di 41 sono stati trovati domenica sul greto del torrente Noce nella forra a Cles (Trento) ...Con queste parole piene di dolore, Alberto, ha voluto ricordare Riccardo, il figlioletto di neanche quattro anni, morto sabato notte, trascinato dalla mamma, Veronica Amistadi, giù dal ponte di ...