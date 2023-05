Vengono cacciati da un locale e tornano armati | padre | madre e figlia feriti nel Napoletano La bimba colpita alla testa

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Stava mangiando un gelata ladi 10 anni ferita insieme alda colpi di arma da fuoco. È tutto avvenuto nella tarda serata di ieri in piazza Cattaneo a Sant’Anastasia, in provincia di Napolim su cui indaga la Dda. La famiglia era all’interno di unquando sono stati colpiti, probabilmente in modo accidentale, dai proiettili sparati da due sconosciuti. Il43enne è stato ferito lievementemano, la35enne è stata ferita all’addome e ladi 10 anni,ed è ora ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono dove i medici hanno escluso un pericolo di vita. A breve sarà operata. Le condizioni di salute dei genitori della ...

Sarebbero stati due giovani, poco primavia, a sparare contro il bar di Sant' Anastasia. I motivi dell'allontanamento non sono ancora noti ma sembrerebbe che i due giovani siano poi tornati ...storicamente ricordati i Comuni lombardi (1154 - 1183), ed è in questo percorso che si ... che esorta gli aquesiani a ribellarsi contro i delegati imperiali, che sarannodalla ...Ma pochissimi fondi d'investimento sono quelli cheeffettivamente consigliati ai clienti, ...che non è il male assoluto perché in questi anni molti risparmiatori si sono spessonei ...

Vengono cacciati da un locale e tornano armati: padre, madre e figlia feriti nel Napoletano Il Fatto Quotidiano

Stava mangiando un gelata la bimba di 10 anni ferita insieme al padre e alla madre da colpi di arma da fuoco. Una tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in piazza Cattaneo a Sant’Anastasia, in p ...